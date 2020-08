«È chiaro che è arrivata la seconda ondata» (Di martedì 4 agosto 2020) Le autorità sanitarie belghe confermano la tendenza, ma rassicurano: «Potrebbe non avere conseguenze drammatiche». Leggi su media.tio.ch

matteosalvinimi : #Salvini: Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale. È chiaro a tutti gli Ita… - quinta : mi pare non sia chiaro a tutti che la pandemia non finirà quandanche in Italia si arrivasse a 0 nuovi contagi non… - matteosalvinimi : #Salvini: Gli atti parlano chiaro. Il comandante ha rifiutato tutte le soluzioni proposte da vari Paesi. Era eviden… - InthemoodforHS : RT @amarsiancora: comunque wow leggo gli adulti che scrivono “l’amicizia tra uomo e donna non esiste ad una certa vuoi solo trombare” raga… - _kurtsguitar_ : RT @amarsiancora: comunque wow leggo gli adulti che scrivono “l’amicizia tra uomo e donna non esiste ad una certa vuoi solo trombare” raga… -

Ultime Notizie dalla rete : chiaro che Juventus-Lione in tv gratis e in chiaro: orario e su che canale vederla OA Sport NUMERI IN CRESCITA

"È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19. Il numero di infezioni" in Belgio "è in crescita e non è un piccolo aumento". Così Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul cor ...

Trecastelli: la sezione ANPI costretta a rinviare gli eventi per la Liberazione

3' di lettura 04/08/2020 - Dobbiamo informare la cittadinanza di alcuni fatti che hanno purtroppo portato al rinvio degli eventi che avevamo programmato per commemorare la liberazione di Trecastelli.

"È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19. Il numero di infezioni" in Belgio "è in crescita e non è un piccolo aumento". Così Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul cor ...3' di lettura 04/08/2020 - Dobbiamo informare la cittadinanza di alcuni fatti che hanno purtroppo portato al rinvio degli eventi che avevamo programmato per commemorare la liberazione di Trecastelli.