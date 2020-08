Coronavirus in Italia: risalgono i contagi, 190 in un giorno (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - risalgono i contagi per Coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi, ieri erano 159,, per un totale di 248.419. Le ... Leggi su corrieredellosport

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - M5S_Europa : Anche il @nytimes elogia l'#Italia. Il modo in cui abbiamo affrontato la #pandemia rappresenta un modello da seguir… - DPCgov : ????????#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian! L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paes… - xilax65 : RT @IlPrimatoN: Sono il focolaio di coronavirus più grande d'Italia ma ciò non impedisce loro di fare festa. Infuriati i residenti https://… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), pe… -