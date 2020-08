Copenaghen, Solbakken: «Istanbul Basaksehir? Abbiamo preparato bene questa sfida» (Di martedì 4 agosto 2020) L’allenatore del Copenaghen, Stale Solbakken, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Istanbul Basaksehir Stale Solbakken, allenatore del Copenaghen, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir: CONDIZIONE Copenaghen – «È stato bello goderci qualche giorno di relax in famiglia per staccare un po’ la spina dopo il finale di campionato in condizioni non semplici. Ci siamo schiariti le idee e Abbiamo preparato bene, prima di tutto mentalmente, questa sfida». PORTE CHIUSE – «Giocare senza pubblico non è mai ... Leggi su calcionews24

Al Telia Parken di Copenhagen si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Copenhagen e Basaksehir. Sfida importante, che si giocherà in Danimarca prima del trasferimento in Germani ...

