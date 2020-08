Campagna antinfluenzale FVG 2020-2021 (Di martedì 4 agosto 2020) Un incremento del 40%, rispetto alla stagione precedente, per un totale di 350.000 dosi di vaccino per dare avvio alla Campagna antinfluenzale 2020-2021 anticipata alla prima settimana di ottobre. Lo scopo è incrementare la percentuale di copertura vaccinale della popolazione riducendo la distanza dall’obiettivo minimo perseguibile del 75% o da quello ottimale del 95% in un contesto segnato dal coronavirus. Sono alcuni dati della Campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021, sulla quale la Regione sta lavorando, tenendo conto del contesto pandemico, come ha indicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia a margine dell’incontro con gli esperti dei dipartimenti di prevenzione regionali, nella sede del ... Leggi su udine20

Parte la pianificazione della campagna di vaccinazione che scatterà a ottobre L’obiettivo è innalzare al 75% il tasso di copertura della popolazione target Elena Del Giudice / Udine Vaccinazione antin ...

Guasto all'impianto frigorifero Asl 2, salvi in extremis i vaccini antifluenzali

Le celle frigorifere di un deposito Asl sito a Frattaminore sono infatti saltate, mettendo a rischio centinaia di dosi di vaccino destinate alla prossima campagna antinfluenzale sulla quale, tra ...

