Cambogia, bimbo di sei anni ucciso da uno sciame di vespe in giardino (Di martedì 4 agosto 2020) Bambino di 6 anni morto dopo l’aggressione di uno sciame di api Un bambino di 6 anni è morto in Cambogia dopo essere stato attaccato da almeno una trentina di vespe il 21 luglio scorso. Secondo i media britannici, il piccolo, Mon Kakada, si trovava fuori casa insieme alla nonna quando è stato investito dallo sciame. La donna, Jen Oeun, di 60 anni, stava tagliando dei rami nel giardino quando ha toccato il nido di vespe, provocando l’attacco. Sia la Oeun che il nipote sono stati aggrediti, tanto che le loro urla hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini. Ma una volta sul posto questi non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo, che è morto tra le braccia di sua nonna poco ... Leggi su tpi

