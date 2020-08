Calabria, 40enne ucciso in agguato a Rosarno (Di martedì 4 agosto 2020) Un 40enne, Antonio Pupo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco la notte scorsa in un agguato a Rosarno. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'uomo si trovava nei pressi del campo sportivo della cittadina della Piana quando è stato avvicinato da uno o più sicari che hanno fatto fuoco. Soccorso e trasportato in ospedale a Gioia Tauro, Pupo vi è giunto cadavere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e della Tenenza di Rosarno con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. Leggi su tg24.sky

Continuano senza sosta le indagini dopo il fermo del poliziotto di Castellammare di Stabia che ieri è stato trovato in possesso di bene 7 kg di cocaina. L'uomo, 40 anni originario stabiese ma che lavo ...

Locri, agente di polizia arrestato con 7,5 kg di droga in auto

L’uomo, un 40enne di origini siciliane in servizio a Reggio Calabria, era a bordo della sua vettura assieme alla moglie ad al figlio minorenne. (segue dopo la foto) Il 40enne, qualificatosi come ...

