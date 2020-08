Brindisi, acido muriatico addosso al marito al culmine di una lite in strada: grave 52enne (Di martedì 4 agosto 2020) Sono stati attimi di terrore ieri pomeriggio, lunedì 3 agosto 2020, a Brindisi: una donna di 53 anni ha aggredito il marito gettandogli addosso dell’acido muriatico al culmine di una lite avvenuta in strada. I fatti si sono verificati poco dopo le 19 in via Pace Brindisina, al quartiere Commenda della città. La vittima, un uomo di 52 anni è ora ricoverato all’ospedale Perrino in gravissime condizioni. Presenta ustioni sull’80% del corpo. La squadra mobile della questura di Brindisi indaga per lesioni gravissime. Leggi anche >> Sedicenne stramazza a terra e muore, la tragedia dopo una pizza con gli ... Leggi su urbanpost

