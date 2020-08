Borse caute. Piazza Affari corre sola (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa, dove emergono alcuni realizzi dopo il rally della vigilia. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,18. Lieve calo dello spread, che scende a +151 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,97%. Tra gli indici di Eurolandia giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,29%, senza slancio Londra, che negozia sulla parità, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,33%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,35%. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+4,80%), Telecom Italia (+4,39%), Fiat Chrysler (+3,22%) e CNH ... Leggi su quifinanza

Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a 22.573,66 punti, +1,7%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ago - La borsa di Tokyo mette a segno una seconda seduta ... Gli investitori rimangono comunque cauti sull'impatto della pandemia di Coronavirus sulle societa ...

