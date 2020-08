Agguato nella notte: morto 44enne e ferito ragazzo di 18 anni (Di martedì 4 agosto 2020) nella notte a Rosarno è stato ucciso a colpi di pistola un operaio di 44 anni e ferito il figlio 18enne, attualmente fuori pericolo. E’ caccia all’assassino nella notte a Rosarno è stato ucciso a colpi di pistola Antonio Pupo, operaio di 44 anni del Porto di Gioia Tauro. L’ipotesi più attendibile è una violenta … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

