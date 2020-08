UBI Banca, utile 1° semestre in forte crescita (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – UBI Banca chiude un primo semestre 2020 decisamente positivo, evidenziando una certa resilienza anche nel secondo trimestre dell’anno, in cui la Banca guidata da Victor Massiah ha riportato un utile quasi stabile per 90,7 milioni di euro, nonostante il lockdown. Nel primo semestre, UBI ha archiviato un utile netto di 184,3 milioni, in crescita del 38,1% rispetto all’analogo periodo del 2019, nonostante la crisi scaturita con la pandemia di Covid-19. UN risultato che sconta rettifiche di valore nette per deterioramento creditiverso la clientela per 336,4 milioni di euro, rispetto ai 391,6 milioni del pèari periodo del 2019. L’utile al netto delle poste non ricorrenti (inclusi gli effetti del lockdown) ... Leggi su quifinanza

