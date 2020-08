Stampa tedesca: "Ratzinger ha una grave infezione al viso" (Di lunedì 3 agosto 2020) Città del Vaticano, 3 agosto 2020 - Notizie non positive giungono dalla Germania sullo stato di salute del papa emerito Benedetto XVI . Il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse scrive che ... Leggi su quotidiano

rtl1025 : Il #Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Lo riferisce la stampa tedesca, affermando di averlo… - MediasetTgcom24 : Ratzinger, stampa tedesca: 'Grave infezione al viso' #josephratzinger - Agenzia_Ansa : Il Papa emerito Benedetto XVI ha 'una grave infezione al viso'. Lo scrive il sito del giornale tedesco Passauer Neu… - merrico40 : RT @CretellaRoberta: Ratzinger: stampa tedesca, ha una grave infezione al viso: Situazione peggiorata dopo la morte del fratello Georg http… - CretellaRoberta : Ratzinger: stampa tedesca, ha una grave infezione al viso: Situazione peggiorata dopo la morte del fratello Georg… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa tedesca

“ Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.... un caffè e La Stamp ...ROMA - Come riporta il sito di Passauer Neue Presse, il Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Il giornale tedesco afferma di averlo appreso dal biografo dello stesso Ratzinger, lo ...