Si scontra con un fuoristrada, morto motocilista a San Pietro della Ienca (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Aquila - Un motociclista marchigiano di 28 anni che era in gita con un amico è deceduto dopo aver perso il controllo della moto, ferito non gravemente l'altro centauro che ora è ricoverato all'ospedale dell'Aquila. I Il tragico incidente è avvenuto nei pressi di San Pietro della Ienca, dove è stato realizzato il santuario alla memoria di San Giovanni Paolo II, il papa che frequentava questi luoghi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale: secondo una prima, frammentaria, ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da un fuoristrada che stava uscendo da una stradina di campagna e che non avrebbe dato la precedenza. In un primo momento, l'automobilista si sarebbe allontanato per poi essere fermato dai carabinieri della stazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv

MoliseTabloid : Ultim’ora. Si scontra con un’altra auto e finisce nel giardino di un’abitazione, un ferito grave in ospedale. L’inc… - battitomilan7 : Lo ammiro perché trova sempre qualcosa per spalare merda su Gazidis Se Urano si scontra con Saturno ,dirà che è sta… - IncorruttibileL : @lgranati @demartin @lucacozzuto -> poi ovvio che chi è di parte spesso esagera quando si scontra con chi cerca di… - infoitinterno : Incidente a Palermo, moto si scontra con un'auto: morto 27enne - nina_sili16 : RT @Europeo91785337: @fattoquotidiano @marcotravaglio @stanzaselvaggia È dura quando una mediocre propaganda si scontra con l' arte del buo… -

Ultime Notizie dalla rete : scontra con San Giovanni in Marignano, moto si scontra con un'auto: due giovani feriti RiminiToday Ordine degli Avvocati e Notai: i danni che lo scontro sulla giustizia sta causando

SAN MARINO - In tema di giustizia si sta consumando uno scontro senza precedenti che desta sconcerto ed allarme nei confronti del paese tutto. Numerosi, in questi giorni, sono stati i richiami al "buo ...

Lecce, Liverani: «Anno particolare. Futuro? Valuterò a mente fredda»

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della retrocessione in Serie B. «Lo scontro diretto col Genoa sicuramente è stato importante, ma non decisivo perché poi abbi ...

SAN MARINO - In tema di giustizia si sta consumando uno scontro senza precedenti che desta sconcerto ed allarme nei confronti del paese tutto. Numerosi, in questi giorni, sono stati i richiami al "buo ...Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della retrocessione in Serie B. «Lo scontro diretto col Genoa sicuramente è stato importante, ma non decisivo perché poi abbi ...