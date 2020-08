Rummenigge: «Vogliamo che Alaba chiuda la carriera al Bayern» (Di lunedì 3 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di David Alaba, oggetto del desiderio anche della Juve Intervistato dalla Bild, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato le intenzioni del Bayern Monaco per il futuro di David Alaba. Le dichiarazioni del CEO del club bavarese sul calciatore, accostato anche alla Juve. «Io e il ds Salihamidzic abbiamo già detto a David quale importanza abbia per il Bayern Monaco, oggi e anche per il futuro. Il nostro desiderio è che prolunghi il suo contratto e che chiuda con noi la carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bayern, Rummenigge: 'Alaba importante per noi, vogliamo che rinnovi e chiuda qui la carriera' - TUTTOJUVE_COM : Bayern, Rummenigge: 'Alaba importante per noi, vogliamo che rinnovi e chiuda qui la carriera' -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge Vogliamo Bayern, Rummenigge: "Alaba importante per noi, vogliamo che rinnovi e chiuda qui la carriera" Tutto Juve Rummenigge: «Vogliamo che Alaba chiuda la carriera al Bayern»

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di David Alaba, oggetto del desiderio anche della Juve Intervistato dalla Bild, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato le intenzioni del B ...

Bayern, Rummenigge: "Alaba importante per noi, vogliamo che rinnovi e chiuda qui la carriera"

Continua a tenere banco in casa Bayern Monaco, la situazione relativa al futuro di David Alaba che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il terzino austriaco è stato accostato con insistenza a Inter e ...

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di David Alaba, oggetto del desiderio anche della Juve Intervistato dalla Bild, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato le intenzioni del B ...Continua a tenere banco in casa Bayern Monaco, la situazione relativa al futuro di David Alaba che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il terzino austriaco è stato accostato con insistenza a Inter e ...