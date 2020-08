Petrolio: avvio di settimana in calo (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - avvio di settimana in calo per le quotazioni del Petrolio tra aumento di produzione, segnali di incertezza che continuano ad arrivare dall'economia e le tensioni politiche Usa - ... Leggi su corrieredellosport

Brasilia, 03 ago 01:00 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio di amministrazione della compagnia energetica brasiliana Petrobras ha approvato l'avvio delle procedure di appalto per il noleggio di tre nuove p ...

