Per Pompeo TikTok ha le ore contate. "Troppi rischi per la nostra sicurezza" (Di lunedì 3 agosto 2020) Luigi Guelpa Il segretario di Stato annuncia "azioni a breve contro un palese furto di proprietà intellettuale". La replica: "Non ci spegnerete" Da Pompeo a Trump, e dal tycoon la palla passa di nuovo al Segretario di Stato, in attesa che la Casa Bianca ufficializzi l'oscuramento di TikTok. La decisione dovrebbe essere imminente, forse già oggi in giornata. Mike Pompeo parla di «azioni a breve», dopo che già nel fine settimana lo stesso Trump aveva minacciato un ordine esecutivo contro la app di video popolarissima tra i giovani. «Nei prossimi giorni - ha riferito il capo della diplomazia americana nel corso di un'intervista a Fox News - ci muoveremo su un'ampia gamma di rischi per la sicurezza nazionale rappresentati da software connessi al Partito ... Leggi su ilgiornale

