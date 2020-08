Oppo Watch è l’orologio smart compatibile con iOS (Di lunedì 3 agosto 2020) È il primo smartWatch dell’azienda cinese e punta a sedurre non solo chi possiede un telefono Android, ma anche un iPhone. La novità è che, attraverso una specifica app di supporto, l’Oppo Watch comunicherà – senza perdere funzioni – anche con i cellulari della Mela morsicata. Il look, d’altra parte, non cela per nulla il richiamo al prodotto di Cupertino, le linee estetiche e il feeling al polso sono molto simili al dispositivo americano, ma avrà un costo di quasi la metà. Oppo Watch arriverà in Italia dopo l’estate, nella versione da 46 mm in nero e nella versione più compatta da 41 mm disponibile anche nel colore pink gold. Entrambi dotati di connettività wi-fi (quindi senza ... Leggi su wired

oppomobileit : RT @gibrus: Ho provato l'Oppo Watch: due versioni, una ha il display gigantesco - infoitscienza : Oppo Watch: arrivo in dispositivo fitness con ricarica rapida - CeotechI : RT @CeotechI: Elegante, versatile e intuitivo, lo smartwatch OPPO Watch approda nel mercato italiano dopo l’estate 2020... - #oppo #oppowat… - analista1972 : OPPO Watch in Italia dopo l'estate, OPPO Enco W11 TWS già in preordine - AnemSatya : OPPO RENO 4 PRO in Telugu -