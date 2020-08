Mauro Guerra, in un doc l’ultimo giorno del 32enne ucciso da un carabiniere durante un Tso. Amnesty: “Storia che lascia sgomenti” (Di lunedì 3 agosto 2020) A cinque anni dalla morte di Mauro Guerra, il 32enne morto a Carmignano Sant’Urbano, in provincia di Padova, il 29 luglio 2015 per un colpo di arma da fuoco sparato da un carabiniere, un documentario ripercorre l’ultimo giorno di vita del giovane. Un lavoro che cerca di restituire spazio, contorni e dignità alla biografia di “un uomo determinato e fragile, ambizioso e sensibile che amava Walt Disney, Roberto Baggio e Arnold Schwarzenegger”. Con una domanda costante sullo sfondo: cos’è successo davvero in quel campo? Si chiama “Le regole di Arnold per il successo“, è prodotto dalla bolognese Dadalab e diretto da Dario Tepedino con il patrocinio di Amnesty International. Nei giorni scorsi, la famiglia del ... Leggi su ilfattoquotidiano

La morte di Mauro Guerra, i genitori: "La vera storia è ancora da scrivere"

A sparare fu un maresciallo dei carabinieri, poi assolto. Ma i familiari della vittima chiedono ora che vadano a giudizio tutti i militari che parteciparono all'operazione. Abbiamo intervistato Ezio G ...

A sparare fu un maresciallo dei carabinieri, poi assolto. Ma i familiari della vittima chiedono ora che vadano a giudizio tutti i militari che parteciparono all'operazione. Abbiamo intervistato Ezio G ...