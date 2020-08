Mamady, preso a pugni in spiaggia: “Mi hanno detto voi negri andatevene” (Di lunedì 3 agosto 2020) Un 25enne di origini senegalese, da quattro anni in Italia è stato il protagonista di un violento episodio di razzismo. È accaduto in spiaggia a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Mamady Dabakh Mankara di 25 anni aveva appoggiato il suo telo sotto un gazebo, a quel punto è stato insultato e preso a … L'articolo Mamady, preso a pugni in spiaggia: “Mi hanno detto voi negri andatevene” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

