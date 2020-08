L’Italia sta consumando troppa sabbia (Di lunedì 3 agosto 2020) «A Cecina, provincia di Livorno, la spiaggia sta invadendo la pineta alle sue spalle. La sabbia si sovrappone allo sterrato e gli alberi, che senza il terreno adeguato crollano in riva al mare». La scena è descritta da Enzo Pranzini, professore dell’Università di Firenze, dove insegna Dinamica e difesa dei litorali. I tronchi sulla spiaggia di Cecina non sono l’unico caso di erosione delle coste italiane. Anzi, un recente rapporto di Legambiente rivela che quasi il 50 per cento delle nostre coste sabbiose è soggetto a erosione: un fenomeno che negli ultimi 50 anni ha portato via 40 milioni di metri quadrati di spiagge. «I cambiamenti costieri – si legge nel dossier – dal 1970 a oggi sono dovuti al grande consumo di suolo, alla costruzione di edifici e infrastrutture, e al cambiamento climatico». Le ... Leggi su linkiesta

