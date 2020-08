Inter, Conte fa infuriare tutti. Rossi: “Per parlare così, ha già un’alternativa…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Le parole di Conte continuano a far discutere e gettano scompiglio in un ambiente che aveva ritrovato fiducia e convinzione da vendere all’alba del secondo posto in campionato. Purtroppo non è la prima volta che il leccese decide di scagliarsi in maniera così violenta contro la propria dirigenza. Una abitudine che, il più delle volte, … L'articolo Inter, Conte fa infuriare tutti. Rossi: “Per parlare così, ha già un’alternativa…” Leggi su dailynews24

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - DiMarzio : Lo sfogo, le frizioni: il punto sulla frattura tra #Inter e #Conte. Con #Allegri sullo sfondo - vincenzo_celso : NEGO IL MIO CONSENSO ALL'INTER PER ANTONIO CONTE ALLENATORE ANCHE NELLA STAGIONE 2020/2021 PERCHÉ HA ROTTO IL CAZZO. - jimohisah6 : RT @FabrizioRomano: #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'. Ho… -