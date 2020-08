Inter, bufera Conte: faccia a faccia con il presidente Zhang, i dettagli del loro incontro (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Inter nella bufera dopo le clamorose dichiarazioni di Antonio Conte.Dopo mesi e mesi di difficoltà, il campionato di Serie A è finalmente giunto al termine: per la nona volta consecutiva la Juventus è stata eletta Campione d'Italia, riuscendo a battere la concorrenza di Inter, Atalanta e Lazio.Nemmeno il grande ritorno di Antonio Conte in Italia è bastato per porre fine all'egemonia bianconera, ma nonostante ciò i top club italiani hanno dimostrato di stare lavorando per creare una rosa competitiva per vincere lo scudetto. Tra le Contendenti in pole rimangono sempre i nerazzurri, che grazie alla presenza di giocatori come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Christian Eriksen sembrano ... Leggi su mediagol

