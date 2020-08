Incredibile Salvini: cambia di nuovo idea e fa un appello all'uso delle mascherine (Di lunedì 3 agosto 2020) Che ci volete fare? L'ex comunista padano diventato il nazionalista amico dei fascisti e anti-comunista. Quello dei napoletani colerosi che oggi dice di voler aiutare il sud. Quello del chiudere tutto,... Leggi su globalist

Che ci volete fare? L’ex comunista padano diventato il nazionalista amico dei fascisti e anti-comunista. Quello dei napoletani colerosi che oggi dice di voler aiutare il sud. Quello del chiudere tutto ...

