Hai mangiato troppo? Le dritte da seguire per tornare in forma (Di lunedì 3 agosto 2020) Mangiare troppo, specie in vacanza, può succedere. Scopri quali sono le linee guida da seguire per tornare in forma già dal giorno dopo. Quando si trascorre un periodo di relax, come ad esempio in vacanza, si tende ad allentare il controllo su tante cose. Così, alle volte, può capitare che ci si trovi a mangiare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

antnqu : RT @scrip: «Passami gli stronzi». E poi scopri che per fortuna intendeva i Fonzies. «Ti compro dei 'Marx'?» E non è Karl, ma i Mars. «Hai m… - GruppoSVittore : RT @pmarco_sj: NONNE ITALIANE???? Puoi raccontare qualsiasi cosa alla nonna, ti risponderà con una sola domanda: 'Beh, ma hai mangiato?'?? Ecc… - 1980Perrone : RT @pmarco_sj: NONNE ITALIANE???? Puoi raccontare qualsiasi cosa alla nonna, ti risponderà con una sola domanda: 'Beh, ma hai mangiato?'?? Ecc… - Crismile96 : RT @HYPEB1TCH: D’estate non ho mai voglia di mangiare perché non ho energie ed è un continuo loop perché se non mangio non ho energie Geni… - Donatel41815279 : RT @anthosavo: Hai mangiato? – XVIII del T.O. -

Ultime Notizie dalla rete : Hai mangiato Hai mangiato troppo? Le dritte da seguire per tornare in forma CheDonna.it Martina Colombari attaccata per il fisico, un’amica: “Quando leggo che non mangi muoio dal ridere”

Tra i personaggi che hanno da sempre avuto un certo seguito sui social c'è anche Martina Colombari. L'ex Miss Italia, però, è stata più volte attaccata in questi anni dagli utenti dei vari social per ...

Martina Colombari mangia una bomba alla crema e zittisce gli haters

Martina Colombari mangia una bomba alla crema, ma gli haters attaccano: “Lo hai rimesso a posto dopo la foto?”. Lei zittisce tutti così. Martina Colombari pubblica la foto che vedete qui in alto in cu ...

Tra i personaggi che hanno da sempre avuto un certo seguito sui social c'è anche Martina Colombari. L'ex Miss Italia, però, è stata più volte attaccata in questi anni dagli utenti dei vari social per ...Martina Colombari mangia una bomba alla crema, ma gli haters attaccano: “Lo hai rimesso a posto dopo la foto?”. Lei zittisce tutti così. Martina Colombari pubblica la foto che vedete qui in alto in cu ...