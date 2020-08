Fontanini: “rientrata protesta Cavarzerani.” Firmata ordinanza per altri 14 giorni di quarantena (Di lunedì 3 agosto 2020) “L’allarme per la protesta alla ex caserma Cavarzerani è rientrato. Ora mi appresto a firmare l’ordinanza per il prolungamento della quarantena su tutta la struttura per altri 14 giorni, visto che la precedente scade oggi alle 24”. Lo ha detto stamani all’ANSA il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, commentando la protesta dei richiedenti asilo (circa 500) ospitati nella ex caserma Cavarzerani alla periferia orientale del capoluogo friulano, già sottoposta a quarantena per 14 giorni. Questo periodo era stato disposto con una ordinanza dello stesso Fontanini il 21 luglio scorso in seguito a tre test positivi al Covid-19 ... Leggi su udine20

