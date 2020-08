FIFA 21, collaborazione con Inter in esclusiva: il comunicato (Di lunedì 3 agosto 2020) Manca poco all’uscita di FIFA 21, e il nuovo gioco targato EA Sports ha in serbo una sorpresa: una collaborazione esclusiva con l’Inter. Il club nerazzurro è ormai da anni molto attento al mondo dei videogame e degli eSports nello specifico. Per questo la partntership con FIFA è solo l’ultimo tassello di un processo di valorizzazione del brand anche in ottica videoludica. Ad annunciare l’accordo tra il club nerazzurro e FIFA 21 è stato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter: “Il nuovo accordo con Electronic Arts è fondamentale per il club al fine di offrire entertainment di primo livello ai nostri appassionati, dentro e fuori dal campo”. “L’innovazione è al centro della ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : FIFA collaborazione FIFA 21, collaborazione con Inter in esclusiva: il comunicato Italia Sera Svizzera, aperto processo penale nei confronti di Infantino

Processo penale nei confronti di Infantino in Svizzera. Il presidente della Fifa: “Piena collaborazione con le autorità”. GINEVRA (SVIZZERA) – Aperto processo penale nei confronti di Gianni Infantino ...

Fifa, indagato il presidente Fifa Gianni Infantino

