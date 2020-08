Crolla un albero secolare, danni alle auto in sosta (Di lunedì 3 agosto 2020) E' finito intorno alle 21 l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il grosso cedro del Libano Crollato intorno alle 16 in via della Misericordia, all'angolo con via Cavour dietro l'ex ospedale ... Leggi su lanazione

Prato, 3 agosto 2020 - E' finito intorno alle 21 l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il grosso cedro del Libano crollato intorno alle 16 in via della Misericordia, all'angolo con via Cavou ...

