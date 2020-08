Coronavirus e abuso di potere (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra le ultime azioni in ordine di tempo contro i diritti dei cittadini, non posso non segnalare una cosa che dovrebbe far emergere in maniera palese come la situazione di emergenza sanitaria, seppur in mancanza di dati che ne confermino, almeno in questo periodo, la necessità di protrarne lo stato, stia degenerando. Mi riferisco alla circolare emanata in gran fretta dal Ministro della Salute Roberto Speranza, per “correggere” una misura contenuta nel DPCM varato il 14 Luglio che permetteva (...) - Tribuna Libera / Emergenza, Trenitalia, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

VittorioSgarbi : #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - CarloStagnaro : .@PierluigiBattis va letto sempre, ma oggi di più: perché abbiamo bisogno di un sano dibattito sulle strategie di g… - BonfanteGaia : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - romasil1 : RT @tempoweb: 'Il #lockdown è un abuso' Libertà personale inviolabile, il giudice smonta #Conte - EureosCriss : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus abuso Coronavirus e abuso di potere AgoraVox Italia LOMBARDIA/ Cattaneo: Fontana dà fastidio come Formigoni nel 2012, ecco perché

A dare fastidio è il modello di governo basato sulla sussidiarietà che la Lombardia sta attuando più di vent’anni La storia si ripete: nel 2012 Formigoni, oggi Fontana. A dare fastidio “è il modello d ...

Caso Gregoretti, Salvini attacca Conte: “Il mio avvocato attende da due mesi gli atti di Chigi”

Matteo Salvini torna ad attaccare Giuseppe Conte, questa volta per il caso Gregoretti su cui l'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona in quanto impedì per più di tre giorni lo sba ...

A dare fastidio è il modello di governo basato sulla sussidiarietà che la Lombardia sta attuando più di vent’anni La storia si ripete: nel 2012 Formigoni, oggi Fontana. A dare fastidio “è il modello d ...Matteo Salvini torna ad attaccare Giuseppe Conte, questa volta per il caso Gregoretti su cui l'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona in quanto impedì per più di tre giorni lo sba ...