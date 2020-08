Conte Inter, club infuriato ma niente esonero imminente: Allegri pronto a subentrare (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter è infuriata con Antonio Conte per lo sfogo dopo il match con l’Atalanta ma non medita l’esonero La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte. Le parole del tecnico nerazzurro sono state stato come un pugno che ha messo sottosopra lo stomaco dell’Inter. Che tra la Cina e Milano ieri si è svegliata con l’umore nero e inizia davvero a pensare a un piano B di lusso: Massimiliano Allegri. Ci sarà la rottura definitiva con Antonio? Se accadrà, l’Inter andrà su Max, questo è certo. Due sere fa Conte ha parlato di “società debole”, di “scarsa protezione” per sé e la squadra, ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - DiMarzio : Lo sfogo, le frizioni: il punto sulla frattura tra #Inter e #Conte. Con #Allegri sullo sfondo - MikeBomber10 : RT @marifcinter: Marani: 'Conte, nella comunicazione, si richiama molto a Mourinho. Ma Mourinho non ha mai dato addosso alla sua società. H… - Rosario_Cal : RT @unfair_play: +++ CONTE USTIONATO IN SPIAGGIA: 'LA SOCIETÀ NON MI HA DATO LA GIUSTA PROTEZIONE' +++ #Conte #Inter -