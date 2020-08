Conte alla Juve? L’allenatore smentisce: “Non è vero” (Di lunedì 3 agosto 2020) Conte lontano dall’Inter, tutto vero. Ma con la Juventus non c’è niente. Ci ha tenuto a ribadirlo l’allenatore dell’Inter, rispondendo ad un articolo di Repubblica.it, che ha svelato un retroscena secondo cui l’allenatore nerazzurro avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera se avessero cacciato Sarri. Attraverso delle dichiarazioni rilasciate all’Ansa, Conte ha ribadito di non aver mai sentito nessuno della dirigenza della Juventus, tantomeno calciatori: “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano? Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita ... Leggi su italiasera

