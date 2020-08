Colombia, uccisi tre indigeni per un regolamento di conti (Di lunedì 3 agosto 2020) Tre indigeni in Colombia sono stati uccisi da un gruppo armato per un probabili regolamento di conti con una struttura criminale Tre giovani indigeni sono stati uccisi con colpi d’arma da fuoco nella riserva indigena di Canoas, in una zona rurale del comune di Santander de Quilichao nel dipartimento di Cauca. I colpevoli sono alcuni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

petergomezblog : Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Strage in Colombia - Jenni79430950 : RT @dukana2: #Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Morti per salvare un pianeta del quale ...al 99,9 dei… - PaolaTacconi : RT @dukana2: #Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Morti per salvare un pianeta del quale ...al 99,9 dei… - danalloydthomas : RT @dukana2: #Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Morti per salvare un pianeta del quale ...al 99,9 dei… - dukana2 : RT @dukana2: #Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Morti per salvare un pianeta del quale ...al 99,9 dei… -