Charlotte Casiraghi compie 34 anni ed è sempre la più bella (Di lunedì 3 agosto 2020) Charlotte Casiraghi compie 34 anni ed è sempre la più bella, tanto da oscurare persino l’impeccabile Kate Middleton e l’affascinante Meghan Markle. Riservata, splendida e inquieta come mamma Carolina di Monaco, è la reale europea più amata. Complice un’eleganza innata e un fascino che non finisce di stupire e ammaliare. Nonostante la fortuna di nascere in una famiglia come quella dei reali di Monaco, Charlotte ha dovuto fare i conti con sfortune e dolori. La sua vita sentimentale è stata spesso travagliata, con storie d’amore finite male e relazioni arrivate al capolinea in breve tempo. A soli 25 anni si è fidanzata con l’umorista e regista Gad Elmaleh, di quindici ... Leggi su dilei

