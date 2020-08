Cannavaro sicuro: «Sarri può vincere la Champions quest’anno» (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabio Cannavaro ha parlato in un’intervista a Tuttosport: queste le parole del tecnico Guangzhou Evergrande Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato in un’intervista a Tuttosport a pochi giorni del ritorno in campo della Champions. JUVE – «Il tempo vola, ma in effetti vincono sempre loro. Non è un caso: la Juventus è la società che investe maggiormente e che continua a lavorare per vincere guardando sempre al futuro». SCUDETTO – «Scudetto vinto per demerito delle rivali? Assolutamente no. Quello è il solito alibi dei perdenti. Ma non lo dico io, è così da sempre. La Juventus ha vinto perché si è confermata la più forte. E visto il margine di vantaggio che ha sulla concorrenza, parte favorita ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro sicuro Calcio, come trovare il tuo Fabio Cannavaro personale Monza-News Cannavaro sicuro: «Sarri può vincere la Champions quest’anno»

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato in un’intervista a Tuttosport a pochi giorni del ritorno in campo della Champions. JUVE – «Il tempo vola, ma in effetti vincono sempre lor ...

Sopra la panca... c’è il campione del mondo: Pirlo, Gattuso, Nesta e i ragazzi del 2006

Quando una squadra vince un Mondiale ha per definizione molto di speciale e l’Italia del 2006 non è assolutamente un’eccezione. Scorrendo con il dito i nomi della rosa di Marcello Lippi che ha confezi ...

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato in un’intervista a Tuttosport a pochi giorni del ritorno in campo della Champions. JUVE – «Il tempo vola, ma in effetti vincono sempre lor ...Quando una squadra vince un Mondiale ha per definizione molto di speciale e l’Italia del 2006 non è assolutamente un’eccezione. Scorrendo con il dito i nomi della rosa di Marcello Lippi che ha confezi ...