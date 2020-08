Benedetto XVI gravemente malato, il biografo rivela: “È molto fragile” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’emerito papa Benedetto XVI è gravemente malato. Lo ha rivelato il biografo Peter Seewald, secondo il quale Ratzinger avrebbe una grave infezione al viso Affetto da una brutta infezione al viso che gli procura grandi dolori. È la condizione attuale di Joseph Ratzinger, l’emerito Papa Benedetto XVI. A rivelarlo Peter Seewald, l’autore che ha firmato … L'articolo Benedetto XVI gravemente malato, il biografo rivela: “È molto fragile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CITTA’ DEL VATICANO. Il Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Lo scrive il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse affermando di averlo appreso dal biografo dello stesso Jo ...CITTA' DEL VATICANO - Tornato qualche settimana fa da un viaggio lampo in Germania per salutare il fratello Georg morente, Benedetto XVI si trova in gravi condizioni di salute per una infezione al vis ...