52enne aggredito dalla moglie al culmine di una lite: è in gravi condizioni (Di martedì 4 agosto 2020) Un uomo di 52 anni è stato aggredito dalla moglie a Brindisi. La vittima in gravi condizioni per ustioni da acido muriatico. BRINDISI – Uomo aggredito dalla moglie in strada a Brindisi. Secondo quanto riportato da TgCom24, la donna avrebbe ferito il compagno con l’acido muriatico al culmine di una lite. Le condizioni della vittima sono gravi con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. Anche la moglie ha avuto bisogno di cure mediche per ustioni alle mani, ma il suo quadro clinico è migliore rispetto al 52enne. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto ... Leggi su newsmondo

