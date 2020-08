Spadafora: “Si chiude il campionato più lungo della storia. Complimenti alla Juve e a Immobile” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha commentato la chiusura del campionato di Serie A dopo la pandemia in una nota ufficiale del suo Ministero. “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discussione, in cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare il maggior numero di vite. In quelle settimane abbiamo realmente pensato che anche il campionato dovesse fermarsi, ma grazie alla linea di prudenza che abbiamo sostenuto e alla serietà dei ... Leggi su ilnapolista

