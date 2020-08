Piero Gobetti andrebbe letto anche quando scrisse che Lenin e Trotsky esaltavano il liberalismo (Di domenica 2 agosto 2020) Che senso ha riproporre oggi il pensiero di Piero Gobetti, la sua interpretazione del fascismo come “autobiografia della nazione”, la sua rivendicazione di una “rivoluzione liberale”? Me lo sono chiesto leggendo sull’ultimo numero della rivista Paradoxa (dedicato al tema “Essere (o non essere) itali Leggi su ilfoglio

aetnanet : Dove andrà la cultura dopo la quarantena? Piero Gobetti insegna ai giovani la mossa del cavallo - zacciro : @AndreaMarano11 In questa foto mancano i fratelli Carlo e Nello Rossella, insieme a Piero Gobetti! - NQuadraro : @salvinimi Piero Gobetti : « in pratica le cose in Italia non cambiano mai. Cambiano i nomi e le occasioni della St… - EdizioniFrisco : Il Baretti è una rivista fondata da Piero Gobetti uscita come quindicinale di letteratura dal 23 dicembre 1924.… - fabiococco76 : @Franco_6111 @CarloCalenda Le consiglio una seduta spiritica per spiegare a Gaetano Salvemini, Carlo Rosselli, Erne… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Gobetti Piero Gobetti andrebbe letto anche quando scrisse che Lenin e Trotsky esaltavano il liberalismo Il Foglio Piero Gobetti andrebbe letto anche quando scrisse che Lenin e Trotsky esaltavano il liberalismo

Che senso ha riproporre oggi il pensiero di Piero Gobetti, la sua interpretazione del fascismo come “autobiografia della nazione”, la sua rivendicazione di una “rivoluzione liberale”? Me lo sono chies ...

Dove andrà la cultura dopo la quarantena?

Nell’editoriale di luglio del Centro Studi Piero Gobetti di Torino, il direttore Pietro Polito si pone l’interrogativo: Dove andrà la cultura dopo quarantena? La diligente disamina, alla luce del pen ...

Che senso ha riproporre oggi il pensiero di Piero Gobetti, la sua interpretazione del fascismo come “autobiografia della nazione”, la sua rivendicazione di una “rivoluzione liberale”? Me lo sono chies ...Nell’editoriale di luglio del Centro Studi Piero Gobetti di Torino, il direttore Pietro Polito si pone l’interrogativo: Dove andrà la cultura dopo quarantena? La diligente disamina, alla luce del pen ...