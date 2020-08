PAGELLE Lecce Parma: Cornelius non molla, giallorossi demotivati VOTI (Di domenica 2 agosto 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Parma, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Cornelius FLOP: Gabriel VOTI Lecce: Gabriel 5; Donati 6.5, Lucioni 5, Meccariello 6.5 (dall’88’ Monterisi s.v), Dell’Orco 6 (dal 70′ Vera 6); Mancosu 6 (dal 62′ Majer 6), Tachtsidis 5.5 (dal 62′ Petriccione 6), Barak 7; Falco 6.5 (dal 61′ Shakhov 6), Saponara 5.5; Lapadula 6.5. Parma: Sepe 5; Laurini 5.5 (dal 53′ Regini 6), Bruno Alves 5.5 (46′ Dermaku 6), Gagliolo 5.5, Darmian 5.5; Hernani 6.5 ... Leggi su calcionews24

