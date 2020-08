Mascherine fino a Ferragosto: limite pronto ad aumentare (Di domenica 2 agosto 2020) Le Mascherine si dovranno utilizzare fino a Ferragosto. Almeno è quanto indica il decreto in vigore, ma il governo è pronto ad una nuova proroga Le Mascherine sono un tema caldo, come il Coronavirus che sta attanagliando l’Italia. Al momento sono obbligatorie, almeno fino al 15 agosto come svela il decreto in vigore, in tutti i luoghi chiusi. Il governo però è già al lavoro per prorogare l’utilizzo dei dispositivi. D’altronde è stato votato a favore per la proroga dello stato d’emergenza; sembra naturale come nel nuovo DPCM su cui sta lavorando l’esecutivo vi sia la proroga almeno fino al prossimo 31 agosto. Un nuovo decreto è necessario, anche perché quello firmato ... Leggi su bloglive

RaiNews : #coronavirus #covid19 #mascherine obbligatorie in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi - MediasetTgcom24 : Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - PorroPaola : RT @sabrimaggioni: Obbligo mascherine fino 15/8 x luoghi chiusi e aperti al pubblico Poi arriveranno #dpcm con altre restrizioni Poi riap… - MimmoMizzi : RT @sabrimaggioni: Obbligo mascherine fino 15/8 x luoghi chiusi e aperti al pubblico Poi arriveranno #dpcm con altre restrizioni Poi riap… -