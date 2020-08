Luigi Berlusconi annuncia le nozze: chi è la sua futura moglie? (Di domenica 2 agosto 2020) Il 31 luglio sono apparse le pubblicazioni del matrimonio imminente tra Luigi Berlusconi, figlio di Silvio e Veronica Lario, e Federica Fumagalli. La cerimonia si svolgerà a Milano, ma non è stata svelata la data dell’evento, che si svolgerà in autunno, tra ottobre e novembre. Luigi, nato dall’amore tra Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio … L'articolo Luigi Berlusconi annuncia le nozze: chi è la sua futura moglie? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SandriAl18 : RT @t_tonii: #StrageDiBologna mano fascista, soldi della P2. Piduisti purtroppo ancora vivi: Berlusconi, Luigi Bisignani Giorgio Mazzant… - Edo_Yanqui : RT @t_tonii: #StrageDiBologna mano fascista, soldi della P2. Piduisti purtroppo ancora vivi: Berlusconi, Luigi Bisignani Giorgio Mazzant… - EfisioErriu : RT @t_tonii: #StrageDiBologna mano fascista, soldi della P2. Piduisti purtroppo ancora vivi: Berlusconi, Luigi Bisignani Giorgio Mazzant… - matteoparlato : RT @t_tonii: #StrageDiBologna mano fascista, soldi della P2. Piduisti purtroppo ancora vivi: Berlusconi, Luigi Bisignani Giorgio Mazzant… - zazoomblog : Federica la sposa di Luigi Berlusconi. Riservatissima ma... ecco ciò che non sapevate su di lei - #Federica #sposa… -