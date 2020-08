"Io, Coliandro: un romantico guerriero" (Di domenica 2 agosto 2020) Giampaolo Morelli torna a interpretare l'ispettore tv diretto dai Manetti Bros. "Set a Bologna, la mia seconda casa, la Napoli del Nord". Leggi su quotidiano

di Giovanni Bogani "Un desiderio? Un sogno? Ma l’ho già realizzato il mio sogno: vivo del mio lavoro, tengo in piedi una famiglia facendo quello che ho sempre sognato di fare, l’attore. Sono un uomo f ...La passione dei Manetti Bros è cosa nota. I due fratelli romani cresciuti a pane, fumetti e B movie - come in un bizzarro mash-up tra i fratelli Coen e Quentin Tarantino - hanno fatto della dimensione ...