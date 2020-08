Incendi a L’Aquila, continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi: ritrovato un presunto innesco, indaga la Procura (Di domenica 2 agosto 2020) Quelli che erano due Incendi separati, Arischia e Cansatessa, sono diventati un unico fronte di fuoco che dallo scorso giovedì assedia la città de L’Aquila. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con quattro canadair, tre elicotteri, 80 Vigili del fuoco, 56 volontari di protezione civile, 35 alpini del IX Reggimento e 14 unità di personale del Comune dell’Aquila impegnati. Le fiamme sono spinte dal vento verso la sommità delle dorsali del sistema montagnoso e a rendere il tutto più difficile c’è anche il caldo da bollino nero che in questi giorni interessa tutta Italia. Un momento di difficoltà è stato vissuto dal personale regionale quando, accerchiato dal fuoco, ha dovuto lasciare la realizzazione di una linea tagliafuoco. L’indagine sull’ipotesi della natura dolosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

