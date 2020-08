Highlights Serie A 38a giornata i gol delle ultime partite (Di domenica 2 agosto 2020) Highlights Serie A 38a giornata i gol delle partite del 1-2 agosto ultima giornata Sabato di “amichevoli” partite in cui la posta in palio era assente visto che nessuna partita avrebbe consegnato verdetti significativi. L’Inter vince a Bergamo e agguanta il secondo posto a un punto da una Juventus che si è fermata una volta preso lo scudetto, la Lazio perde a Napoli e si ferma al quarto posto, confermando come il post lockdown abbia distrutto la squadra di Inzaghi. Domenica 2 agosto Lecce e Genoa si giocano la permanenza in Serie A con una sfida a distanza in onda alle 20:45 una su Sky e una su DAZN. Vediamo gli Highlights delle partite Highlights Juventus ... Leggi su dituttounpop

