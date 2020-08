Grosso incendio nell’area degli ex polverifici Stacchini. Il Sindaco di Tivoli: ‘Chiudete le finestre e non uscite di casa’ (Di domenica 2 agosto 2020) E’ divampato, circa un’ora fa, un Grosso incendio all’interno dell’area degli ex polverifici Stacchini. Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti invita i cittadini – soprattutto quelli delle aree del Barco, Tivoli Terme e Villa Adriana – a chiudere le finestre a a non uscire di casa. Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco e la protezione civile di Tivoli. Attenzione È in corso da circa mezz’ora un grande incendio all’interno dell’area degli ex polverifici Stacchini…. Gepostet von Giuseppe Proietti Sindaco am Sonntag, 2. August 2020 (Foto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 55,600, all’altezza dello svincolo per Via Cristoforo Colombo (uscita 27), i ...

Caldo e incendi, brucia ancora L'Aquila. Ma in Italia è anche allerta maltempo

L'estate 2020 è stata segnata già da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale dove si contano anche nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua a conferma dei cambiame ...

