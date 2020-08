Gianni Boncompagni, ex compagno Carrà chi era? Morte, carriera e altro (Di domenica 2 agosto 2020) Gianni Boncompagni è stato legato per diversi anni a Raffaella Carrà che stasera torna con in prima serata con una puntata del suo programma. foto facebookA raccontare comincia tu è uno dei programmi di Rai Tre che da due anni va in onda sotto la guida di Raffaella Carrà, questa sera in prima serata torna in onda con una puntata in replica. Conosciamo meglio l’ex compagno della conduttrice e grande autore televisivo. Gianni Boncompagni età e Morte L’autore televisivo era nato il 13 maggio 1932 ed è morto il 16 aprile 2017 all’età di ottantaquattro anni dopo una lunga malattia. Gianni ... Leggi su chenews

elio_feliciani : @bianca52739494 Uomo deplorevole e altamente disgusto e viscido peggio di Gianni boncompagni ( pedofilo schifoso) - just4friends83 : @LucaMagmo ??????????Luca fammi essere la tua Gianni Boncompagni, ti pregooo!!! ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Boncompagni Gianni Boncompagni, ex compagno Carrà chi era? Morte, carriera e... CheNews.it Renzo Arbore e la Rivoluzione Gentile

Presentazione della biografia scientifica sullo showman italiano, firmata da Vassily Sortino, il 5 agosto Palermo - Renzo Arbore, ovvero “l’uomo che ha cambiato il modo di approcciarsi alla radio, far ...

Renzo Arbore e la rivoluzione gentile: Vassily Sortino presenta il suo libro al Miles Davis

Arricchiscono il testo le interviste inedite a personaggi del mondo dell’intrattenimento come Nino Frassica, Fiorello, Pippo Baudo, Gianni Boncompagni, Linus, Luciano De Crescenzo, Walter Veltroni, ...

Presentazione della biografia scientifica sullo showman italiano, firmata da Vassily Sortino, il 5 agosto Palermo - Renzo Arbore, ovvero “l’uomo che ha cambiato il modo di approcciarsi alla radio, far ...Arricchiscono il testo le interviste inedite a personaggi del mondo dell’intrattenimento come Nino Frassica, Fiorello, Pippo Baudo, Gianni Boncompagni, Linus, Luciano De Crescenzo, Walter Veltroni, ...