Francesco: 'Senza lavoro le famiglie non possono vivere, serve solidarietà' (Di domenica 2 agosto 2020) "Senza lavoro, le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo è e sarà un problema della post-pandemia: la povertà, la mancanza di lavoro. E ci vuole tanta solidarietà e ... Leggi su globalist

SkyTG24 : Papa Francesco: “Senza lavoro famiglie non possono andare avanti” - RaiNews : #PapaFrancesco chiede un impegno alla politica per rilanciare il lavoro - Tg3web : 'Senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti'. Nel saluto ai fedeli dopo l'Angelus di mezzogior… - globalistIT : Francesco: 'Senza lavoro le famiglie non possono vivere, serve solidarietà' - giovannilucafo1 : @Pontifex_it Papa Francesco tutti abbiamo bisogno di essere all'altezza con questo caldo in aggiunta al visus ma so… -