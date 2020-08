Cristina Plevani: “Non aspetto il principe azzurro. Io mi salvo da sola” (Di domenica 2 agosto 2020) “Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo che avevo, perché ho sempre saputo chi fosse Cristina davvero. Forse adesso è il momento che lo capiscano anche gli altri.” Per me l’intervista potrebbe finire qui, con queste poche semplici frasi, che però dicono tanto, perché sono un concentrato della vera essenza di quella ragazza che uscì dal primo Grande Fratello con un soprannome che invece non la definiva realmente: la cenerentola triste. Lei non ha mai vissuto aspettando di essere salvata dal principe azzurro. Si è sempre salvata da sola. Io e Cristina ci siamo conosciute per caso sui social, siamo diventate ... Leggi su dilei

