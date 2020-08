Coronavirus, in Campania sette casi su 2.194 tamponi e nessun decesso (Di domenica 2 agosto 2020) Sono sette i casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania su 2194 tamponi esaminati. E’ quanto rende noto l’Unita’ di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi e’ pari a 5.016 persone; 337.192 il totale dei tamponi. Zero i decessi registrati oggi (il totale dei deceduti ad oggi e’ di 435 persone). Tre, invece, le persone guarite su un totale di 4180 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

