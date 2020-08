Carabiniere picchiato a Castellammare di Stabia per aver cercato di fermare una lite: in un video il momento dell’aggressione con calci e pugni (Di domenica 2 agosto 2020) Quattro persone sono state arrestate a Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), perché ritenute responsabili, la notte tra il 31 e il 1 agosto, di aver aggredito un Carabiniere. L’uomo, libero dal servizio e in compagnia della moglie e di alcuni parenti, era intervenuto per sedare e documentare una violenta lite tra un gruppo di giovani in seguito a un incidente stradale, e per questo era stato prima investito con uno scooter e poi colpito con pugni, caschi e addirittura un tavolino in alluminio asportato da un dehor. Decisivi sono stati i video dei sistemi diserveglianza, che insieme alle ricostruzioni dei testimoni hanno permesso di individuare una parte del gruppo di aggressori L'articolo Carabiniere picchiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

