Cane dimenticato sotto il sole per due giorni: è in fin di vita (Di domenica 2 agosto 2020) Una coppia che vive a Caltanissetta, in seguito ad un litigio, ha dimenticato il proprio cagnolino sul balcone per due giorni. Ora il Cane lotta tra la vita e la morte. È successo a Caltanissetta, in Sicilia, dove una coppia in seguito a un litigio ha dimenticato il proprio cagnolino fuori al balcone per … L'articolo Cane dimenticato sotto il sole per due giorni: è in fin di vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sul posto è intervenuta la polizia, insieme ai vigili del fuoco avvisati da un vicino che aveva sentito i lamenti del cane. È stato, quindi, liberato e soccorso dai veterinari dell'Asp, ma le sue ...

CALTANISSETTA — Due giorni di sofferenze senza acqua e cibo, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Il protagonista involontario di questo scenario da incubo è stato un piccolo cagnolino che adesso ...

