Bologna, Bigon: «Stagione segnata da un grosso problema» (Di domenica 2 agosto 2020) Riccardo Bigon ha tirato le somme del campionato di Serie A: le dichiarazioni del direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. «Si chiude una Stagione molto complicata, difficile, solo chi l’ha vissuta dall’interno sa cosa ha significato, è stata segnata da un grosso problema che abbiamo dovuto affrontare per tanti mesi. Sono momenti che ci hanno formati, ma è stata dura arrivare fino in fondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Bologna Bigon: “Il prossimo passo è lottare per i primi sette posti” - #Bologna #Bigon: #prossimo #passo - sportface2016 : #Bologna, le dichiarazioni di #Bigon - sportli26181512 : Bologna, Bigon: 'Prossimo obiettivo? L'Europa, non siamo lontani...': Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai...… - CronacheTweet : #BolognaLecce con le parole di #Bigon -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon

TUTTO mercato WEB

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino. «Si chiude una stagione molto complicata, difficile, solo chi l’ha vissuta dall ...Non si è visto tanto e non è mai apparso davanti ai riflettori ma Walter Sabatini è lì a lavorare per rendere grande il Bologna. “ Non saremo spettatori. Ho detto ai ragazzi insieme a Bigon che bisogn ...